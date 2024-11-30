Форвард «Зенита» Хантер — о победе над «Пари НН»: несколько раз я поленился

30-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда в «Зените», Винс Хантер высказался по поводу прошедшего в пятницу матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Это была хорошая, упорная игра для нас, чтобы вернуться в ритм. «Пари Нижний Новгород» — не та команда, которую легко обыграть, особенно у них дома, так что это был полезный матч для нас после долгого перерыва. Я думаю, нам есть над чем работать, особенно в стартовом отрезке.

Но, думаю, мы хорошо закончили матч. Мы приехали сюда и добились того, чего хотели, — уверенной победы. Я точно не помню, с каким счётом мы выиграли, но это была важная победа для укрепления нашей уверенности перед игрой с ЦСКА на следующей неделе.

Когда мы играем хорошо, мне легче улыбаться. Когда мы побеждаем, тогда я и улыбаюсь больше всего. Если игра тяжёлая и мы проигрываем, то я сохраняю серьёзное лицо. Я доволен победой, но, если говорить обо мне лично, шесть подборов — это мало. Я мог бы взять больше. Несколько раз я поленился, мог бы собрать 10 подборов в этой игре, но пропустил такие моменты. Нужно работать над этим. Я всё ещё привожу себя в форму после перерыва, как и все остальные. Надеюсь, в следующей игре будет лучше», — приводит слова Хантера пресс-служба клуба.