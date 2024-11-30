Хардуэй — о словах Редика про прошлую эпоху НБА: этот парень умел только бросать мяч

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй раскритиковал главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика за отношение к игрокам прошлой эпохи.

«Как-то Джей Джей Редик сказал, что [наша эпоха] посредственная. Я даже не знаю, что он конкретно сказал, но, чувак, пожалуйста, в наше время он даже не умел играть. На уличной площадке в парке мы бы не позволили ему выйти с нами. Он мог бы только постучать мячом.

В своей карьере всё, что он умел, — это бросать, у него даже не было навыков дриблинга. Меня раздражает, что все, кто критикует наше время, не играли в нём. Так как вы собираетесь говорить об этом, ни разу не побывав там? Вы никогда не были в той физической форме, в которой были мы. Вы так и не выросли, как мы выросли.

Редик никогда не переживал того, что мы пережили, когда росли… Многие парни были атлетами. Кто-то говорил, что Доминик Уилкинс был неатлетичен… Это не так. Он, Майкл Джордан — эти парни были не просто игроками, они были отличными атлетами», — приводит слова Хардуэя издание Fadeaway World.