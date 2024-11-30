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Бывший игрок НБА призвал Трея Янга поскорее покинуть «Атланту»

Бывший игрок НБА призвал Трея Янга поскорее покинуть «Атланту»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс призвал разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга покинуть свой нынешний клуб.

«Ты уже однажды выводил свою команду в финал конференции, у тебя много воспоминаний оттуда, ты был участником Матча всех звёзд, пора двигаться дальше. Иди и поиграй в умный баскетбол. Я не видел, чтобы Трей Янг играл осмысленную игру с бог знает каких времён. Каждый раз, когда я включаю матч «Хоукс», это игра, в которой всем плевать, кто победит. Ты так ничего не добьёшься. Убирайся оттуда, убирайся скорее», — сказал Риверс в подкасте Off Guard.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может попытаться обменять Трея Янга. «Озёрники» могут отдать за трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА трёх игроков: Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру и Гэйба Винсента.

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