Бывший игрок НБА призвал Трея Янга поскорее покинуть «Атланту»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс призвал разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга покинуть свой нынешний клуб.

«Ты уже однажды выводил свою команду в финал конференции, у тебя много воспоминаний оттуда, ты был участником Матча всех звёзд, пора двигаться дальше. Иди и поиграй в умный баскетбол. Я не видел, чтобы Трей Янг играл осмысленную игру с бог знает каких времён. Каждый раз, когда я включаю матч «Хоукс», это игра, в которой всем плевать, кто победит. Ты так ничего не добьёшься. Убирайся оттуда, убирайся скорее», — сказал Риверс в подкасте Off Guard.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может попытаться обменять Трея Янга. «Озёрники» могут отдать за трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА трёх игроков: Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру и Гэйба Винсента.