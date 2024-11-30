Бывший игрок «Буллз» — о сезоне Дуэйна Уэйда в «Чикаго»: мог быть лидером и получше

33-летний американский профессиональный бывший баскетболист, выбранный на драфте НБА 2013 года под 11-м номером, Майкл Картер-Уильямс вспомнил о периоде легендарного Дуэйна Уэйда в «Чикаго Буллз».

«Я думаю, что Дуэйн Уэйд был, честно говоря, в сложной ситуации. Он приехал из «Майами», ближе к концу карьеры, в новое место. Не знаю, знал ли он точно, в чём заключалась его роль. Я думаю, что, имея в составе Джимми [Батлера] и [Рэджона] Рондо… Дуэйн просто пытался понять, что от него требуется. Временами я догадывался, почему люди так говорят, например: «Он не хочет играть». Уэйд много раз получал травмы. Нам, игрокам, необходимо было осознать: «Он уже ветеран».

Были времена, когда он был лидером и рассказывал о своём прошлом опыте, пытался подтолкнуть нас к определённым вещам и старался руководить как можно лучше. А потом были времена, когда мы, возможно, думали, что он мог бы быть лидером и получше», — приводит слова Картер-Уильямса издание Heatnation.