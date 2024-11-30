Защитник «Автодора» Кроуфорд рассказал о настрое команды на игру с МБА-МАИ

27-летний американский разыгрывающий защитник, выступающий за клуб Единой лиги ВТБ «Автодор», Брайант Кроуфорд поделился целями на игру с командой МБА-МАИ.

«Матч с МБА-МАИ очень важен. В первом круге они обыграли нас в Саратове. Нам нужно быть предельно сфокусированными на своём игровом плане, действовать со 100-процентной энергией и агрессивностью, а также верить в нашу систему. Если мы выполним эти вещи, то получим отличный шанс взять реванш и добиться важной победы в гостях», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба клуба.

На данный момент во встрече МБА-МАИ — «Автодор» закончилась вторая четверть, счёт равный — 38:38.