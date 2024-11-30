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МБА — Автодор. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Защитник «Автодора» Кроуфорд рассказал о настрое команды на игру с МБА-МАИ

Защитник «Автодора» Кроуфорд рассказал о настрое команды на игру с МБА-МАИ
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27-летний американский разыгрывающий защитник, выступающий за клуб Единой лиги ВТБ «Автодор», Брайант Кроуфорд поделился целями на игру с командой МБА-МАИ.

«Матч с МБА-МАИ очень важен. В первом круге они обыграли нас в Саратове. Нам нужно быть предельно сфокусированными на своём игровом плане, действовать со 100-процентной энергией и агрессивностью, а также верить в нашу систему. Если мы выполним эти вещи, то получим отличный шанс взять реванш и добиться важной победы в гостях», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба клуба.

На данный момент во встрече МБА-МАИ — «Автодор» закончилась вторая четверть, счёт равный — 38:38.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 81
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Зубков - 32, Воронов - 14, Коновалов - 12, Трушкин - 11, Личутин - 9, Касаткин - 6, Певнев - 4, Барашков, Минченко, Белоусов, Шейко, Огарков
Автодор: Кроуфорд - 23, Халдеев - 16, Сычков - 15, Джонс - 14, Петенев - 8, Пранаускис - 3, Цыбиков - 2, Беслач, Фёдоров, Наумов, Кантер
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