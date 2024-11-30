МБА-МАИ преодолел серию из шести поражений, одержав победу в матче с «Автодором»

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между саратовским «Автодором» и местным МБА-МАИ. Победу со счётом 88:81 (21:21, 20:19, 20:24, 24:20) одержали москвичи.

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. В ходе встречи ему удалось набрать 32 очка, сделать шесть подборов, отдать две результативные передачи, сделать один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Он набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал шесть результативных передач.