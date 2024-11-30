Шей Гилджес-Александер назвал команду НБА, каждая игра с которой — «настоящая рубка»

Разыгрывающий защитник и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер назвал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), каждая игра с которой это «настоящая рубка».

«Каждый матч с «Голден Стэйт» — настоящая рубка. Они долгое время играли на высочайшем уровне не просто так. Независимо от того, кто на площадке, а кто нет — эти парни играют правильно, играют вместе и играют жёстко. Мы знали это, приходя на матч. Очевидно, за исключением того, что кто-то травмировался, мы сделали достаточно, чтобы одержать победу в последней встрече», — приводит слова Гилджес-Александера портал Golden State of Mind.