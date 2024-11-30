Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шей Гилджес-Александер назвал команду НБА, каждая игра с которой — «настоящая рубка»

Шей Гилджес-Александер назвал команду НБА, каждая игра с которой — «настоящая рубка»
Комментарии

Разыгрывающий защитник и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер назвал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), каждая игра с которой это «настоящая рубка».

«Каждый матч с «Голден Стэйт» — настоящая рубка. Они долгое время играли на высочайшем уровне не просто так. Независимо от того, кто на площадке, а кто нет — эти парни играют правильно, играют вместе и играют жёстко. Мы знали это, приходя на матч. Очевидно, за исключением того, что кто-то травмировался, мы сделали достаточно, чтобы одержать победу в последней встрече», — приводит слова Гилджес-Александера портал Golden State of Mind.

Материалы по теме
Карри — убийственное оружие «Уорриорз», но и оно даёт сбои. Керр совершает глупую ошибку?
Карри — убийственное оружие «Уорриорз», но и оно даёт сбои. Керр совершает глупую ошибку?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android