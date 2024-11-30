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Андрей Зубков обновил рекорд сезона Единой лиги по результативности за один матч

Андрей Зубков обновил рекорд сезона Единой лиги по результативности за один матч
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Тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков обновил рекорд сезона Единой лиги по результативности за один матч в сегодняшней игре с саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 86:81 в пользу московского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 81
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Зубков - 32, Воронов - 14, Коновалов - 12, Трушкин - 11, Личутин - 9, Касаткин - 6, Певнев - 4, Барашков, Минченко, Белоусов, Шейко, Огарков
Автодор: Кроуфорд - 23, Халдеев - 16, Сычков - 15, Джонс - 14, Петенев - 8, Пранаускис - 3, Цыбиков - 2, Беслач, Фёдоров, Наумов, Кантер

Россиянин по ходу матча набрал 32 очка, сделал шесть подборов, отдал две результативные передачи, сделал один перехват, а также один блок-шот. Помимо этого, Зубков стал 12-м игроком в истории турнира, которому покорилась отметка в 2000 набранных очков — после игры с «Автодором» на его счету 2029 очков.

Андрей выступает в Единой лиге с 2011 года. За это время он успел сыграть в таких командах, как «Локомотив-Кубань», «Химки» и «Зенит».

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