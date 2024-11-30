Тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков обновил рекорд сезона Единой лиги по результативности за один матч в сегодняшней игре с саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 86:81 в пользу московского клуба.

Россиянин по ходу матча набрал 32 очка, сделал шесть подборов, отдал две результативные передачи, сделал один перехват, а также один блок-шот. Помимо этого, Зубков стал 12-м игроком в истории турнира, которому покорилась отметка в 2000 набранных очков — после игры с «Автодором» на его счету 2029 очков.

Андрей выступает в Единой лиге с 2011 года. За это время он успел сыграть в таких командах, как «Локомотив-Кубань», «Химки» и «Зенит».