Энтони Эдвардс назвал действующего игрока НБА, фанатом которого был ещё в школе

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал действующего игрока НБА, фанатом которого был ещё в школе.

«Харден мой бро. Я был его фанатом ещё с тех пор, как учился в старшей школе. Он даже написал мне тогда в личные сообщения в то время.

Он сделал это [написал сообщение], находясь на пике своей карьеры. Это было круто. Меня это не сильно впечатлило, но это было просто суперкруто, что Джеймс нашёл тогда для меня время. Поскольку я прекрасно понимаю, насколько заняты люди.

Его сообщение звучало следующим образом: «Продолжай в том же духе, молодой человек». Я ему ответил: «Конечно», — приводит слова Эдвардса портал The Sports Rush.