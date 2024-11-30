Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс назвал действующего игрока НБА, фанатом которого был ещё в школе

Энтони Эдвардс назвал действующего игрока НБА, фанатом которого был ещё в школе
Комментарии

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал действующего игрока НБА, фанатом которого был ещё в школе.

«Харден мой бро. Я был его фанатом ещё с тех пор, как учился в старшей школе. Он даже написал мне тогда в личные сообщения в то время.

Он сделал это [написал сообщение], находясь на пике своей карьеры. Это было круто. Меня это не сильно впечатлило, но это было просто суперкруто, что Джеймс нашёл тогда для меня время. Поскольку я прекрасно понимаю, насколько заняты люди.

Его сообщение звучало следующим образом: «Продолжай в том же духе, молодой человек». Я ему ответил: «Конечно», — приводит слова Эдвардса портал The Sports Rush.

Материалы по теме
Энтони Эдвардс назвал проблему «Миннесоты» после четырёх поражений подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android