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Скип Бэйлесс ответил, какая команда НБА будет претендовать на чемпионство в текущем сезоне

Скип Бэйлесс ответил, какая команда НБА будет претендовать на чемпионство в текущем сезоне
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Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс считает, что «Миннесота Тимбервулвз» будет претендовать на чемпионство в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Тимбервулвз» еле добрались до финиша в матче против травмированных «Клипперс» и прервали серию поражений. Они учли критику Энтони Эдвардса, сыграв более жёстко в обороне. Сам Эдвардс в основном промахивался, однако он всё-таки забросил важный трёхочковый за две минуты до конца матча. Эта команда найдёт себя и будет претендовать на чемпионство», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 30 ноября, «Миннесота» победила «Клипперс» со счётом 93:92.

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