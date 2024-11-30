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Легкоатлет Ноа Лайлз объяснил, почему часто подвергает критике НБА

Легкоатлет Ноа Лайлз объяснил, почему часто подвергает критике НБА
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Чемпион летних Олимпийских игр в Париже в дисциплине лёгкая атлетика американец Ноа Лайлз объяснил, почему часто критично высказывается о Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У меня нет неприязни к НБА. Баскетбол в принципе был первым видом спорта, который я полюбил. Никому не желаю зла. Смысл моих заявлений был в том, чтобы продемонстрировать людям, что у НБА успешная маркетинговая стратегия. Чемпионы НБА не являются чемпионами мира. Однако им удалось заложить обратную идею в умы людей так, что никто не может её теперь оспорить», — приводит слова Лайлза портал Pulse Sports.

После своих резонансных заявлений о североамериканской лиге болельщики и игроки НБА подвергли легкоатлета критике.

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Новости. Баскетбол
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