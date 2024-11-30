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Главный тренер МБА-МАИ — о победе над «Автодором»: она добыта на характере

Главный тренер МБА-МАИ — о победе над «Автодором»: она добыта на характере
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Главный тренер московского МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче с саратовским «Автодором». Игра завершилась со счётом 88:81 в пользу МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 81
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Зубков - 32, Воронов - 14, Коновалов - 12, Трушкин - 11, Личутин - 9, Касаткин - 6, Певнев - 4, Барашков, Минченко, Белоусов, Шейко, Огарков
Автодор: Кроуфорд - 23, Халдеев - 16, Сычков - 15, Джонс - 14, Петенев - 8, Пранаускис - 3, Цыбиков - 2, Беслач, Фёдоров, Наумов, Кантер

«Даже без травмированных игроков «Автодор» – очень сильный соперник, и мы понимали, что лёгкой прогулки не будет, несмотря на возникшие проблемы волжан. Это была напряжённая битва, в которой всё решилось в концовке, а ключевыми стали мельчайшие детали. Мы сохранили концентрацию, здорово сыграли в защите в концовке и реализовали важные броски. Такие победы очень ценны, они добыты на характере и дают команде дополнительную энергию», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

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