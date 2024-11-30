Главный тренер МБА-МАИ — о победе над «Автодором»: она добыта на характере

Главный тренер московского МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче с саратовским «Автодором». Игра завершилась со счётом 88:81 в пользу МБА-МАИ.

«Даже без травмированных игроков «Автодор» – очень сильный соперник, и мы понимали, что лёгкой прогулки не будет, несмотря на возникшие проблемы волжан. Это была напряжённая битва, в которой всё решилось в концовке, а ключевыми стали мельчайшие детали. Мы сохранили концентрацию, здорово сыграли в защите в концовке и реализовали важные броски. Такие победы очень ценны, они добыты на характере и дают команде дополнительную энергию», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.