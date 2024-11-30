Ирвинг: Брайант сделал нечто большее, чем просто играл в баскетбол. Он похож на Брюса Ли

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о легендарном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, а также рассказал, чему он его научил.

«Коби был настоящим другом, настоящим старшим братом. Потерять кого-то вроде него было одним из самых трудных испытаний для любого человека. Как и для всех остальных людей по всему миру, поскольку Коби значил нечто большее. И так вы понимаете, что кто-то сделал больше, чем просто играл в баскетбол.

И Брайант — не единственный. Это и Брюс Ли, и Билл Расселл, и Мартин Лютер Кинг. Даже какие-то революционеры, которые оставили нам идеи, чтобы мы совершенствовались и оказали положительное влияние на мир. Я использую мастерство в баскетболе, чтобы добиться успеха, но это совсем не определяет меня. И этому научил меня Коби: «Не позволяй этому виду спорта определять тебя, брат», — приводит слова Ирвинга портал Hoopshype.