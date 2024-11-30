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«Чикаго Буллз» готовы обменять большую часть своего состава — инсайдер

«Чикаго Буллз» готовы обменять большую часть своего состава — инсайдер
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Североамериканский журналист и эксперт Джейк Фишер сообщил в блоге The Stein Line, что руководство «Чикаго Буллз» рассматривает вариант обмена большей части состава своей команды.

Согласно его информации, представители «Буллз» связались с руководством других команд и сообщили, что готовы провести переговоры насчёт обмена большей части игроков «Чикаго» перед дедлайном, который назначен на 6 февраля 2025 года.

«Буллз» больше всего хотят расстаться с Заком Лавином, Лонзо Боллом и Николой Вучевичем, которые в совокупности получают порядка $ 85 млн.

«Чикаго Буллз» одержали восемь побед и потерпели 13 поражений с момента начала сезона. В Восточной конференции «быки» располагаются на 11 месте.

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