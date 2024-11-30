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Кайри Ирвинг назвал один из клубов НБА «суперкомандой»

Кайри Ирвинг назвал один из клубов НБА «суперкомандой»
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг дал высокую оценку команде «Бостон Селтикс».

«Мы проиграли в финальной серии в прошлом сезоне, хотя были очень близки. Против нас играла суперкоманда», — приводит слова Кайри Ирвинга портал The Sports Rush.

Напомним, «Даллас Маверикс» победил «Миннесоту Тимбервулвз» в финале Западной конференции. В результате «Маверикс» вышли в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Им противостояли «кельты». Команды провели пять матчей, в четырёх из которых победу одержал «Бостон». Таким образом, «Селтикс» победили в финальной серии и стали чемпионами лиги в 18-й раз.

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