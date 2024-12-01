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Кендрик Перкинс предположил, когда Леброн Джеймс уйдёт на пенсию

Кендрик Перкинс предположил, когда Леброн Джеймс уйдёт на пенсию
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс предположил, когда лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит профессиональную карьеру.

«Похоже, текущий сезон может быть последним для Брона», — приводит слова Перкинса портал Cold Wire.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 30 ноября, «озёрники» разделили площадку с «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 101:93 в пользу «Тандер». Леброн в ходе встречи набрал 12 очков, сделал восемь подборов, а также отдал шесть результативных передач.

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