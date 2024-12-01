Единая лига: результаты матчей 30 ноября

30 ноября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига ВТБ. Результаты на 30 ноября:

МБА-МАИ — «Автодор» — 88:81.

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. В ходе встречи ему удалось набрать 32 очка, сделать шесть подборов, отдать две результативные передачи, сделать один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Он набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал шесть результативных передач.