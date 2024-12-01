Единая лига: результаты матчей 30 ноября
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30 ноября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.
Единая лига ВТБ. Результаты на 30 ноября:
МБА-МАИ — «Автодор» — 88:81.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 81
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Зубков - 32, Воронов - 14, Коновалов - 12, Трушкин - 11, Личутин - 9, Касаткин - 6, Певнев - 4, Барашков, Минченко, Белоусов, Шейко, Огарков
Автодор: Кроуфорд - 23, Халдеев - 16, Сычков - 15, Джонс - 14, Петенев - 8, Пранаускис - 3, Цыбиков - 2, Беслач, Фёдоров, Наумов, Кантер
Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. В ходе встречи ему удалось набрать 32 очка, сделать шесть подборов, отдать две результативные передачи, сделать один перехват и один блок-шот.
Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Он набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал шесть результативных передач.
Комментарии
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