Дабл-дабл Дюранта помог «Финиксу» нанести «Голден Стэйт» с Карри четвёртое поражение кряду

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:105.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Девин Букер, на счету которого 27 очков, три подбора и девять передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и три передачи.

За гостей наибольшей результативностью отличился известный американский разыгрывающий Стефен Карри, у которого 23 очка, семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Финикс» встретится дома с «Сан-Антонио Спёрс» 4 декабря. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Денвер Наггетс» также 4 декабря.

Крупнейший разгром в истории НБА: