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Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 1 декабря 2024, счет 113:105, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Дюранта помог «Финиксу» нанести «Голден Стэйт» с Карри четвёртое поражение кряду
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:105.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 27, Дюрант - 21, Джонс - 19, Аллен - 17, О'Нил - 11, Моррис - 8, Игодаро - 6, Данн - 2, Пламли - 2, Окоги, Ли, Бол
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 18, Грин - 13, Куминга - 12, Подзиемски - 12, Хилд - 11, Луни - 9, Уотерс III - 3, Андерсон - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Муди, Спенсер

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Девин Букер, на счету которого 27 очков, три подбора и девять передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и три передачи.

За гостей наибольшей результативностью отличился известный американский разыгрывающий Стефен Карри, у которого 23 очка, семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Финикс» встретится дома с «Сан-Антонио Спёрс» 4 декабря. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Денвер Наггетс» также 4 декабря.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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