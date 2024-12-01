Единая лига: расписание игр 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть сегодня три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 1 декабря:

13:00 мск. ЦСКА — «Самара»;

15:00 мск. УНИКС — «Локомотив-Кубань»;

16:00 мск. «Парма» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК Парма Пермь Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги возглавляет московский ЦСКА. В активе красно-синих 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед — два поражения), топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — три поражения).