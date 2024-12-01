В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 декабря:

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 94:106;

«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:105;

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 124:114;

«Детройт Сиксерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 96:111;

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 104:107.

После 20 проведённых матчей лидером Восточной конференции является «Кливленд Кавальерс», а Западной — «Оклахома-Сити Тандер».