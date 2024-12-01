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Результаты игрового дня НБА 1 декабря

Результаты игрового дня НБА 1 декабря
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 1 декабря:

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 94:106;
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:105;
«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 124:114;
«Детройт Сиксерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 96:111;
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 104:107.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
94 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Маркканен - 19, Кесслер - 18, Коллинс - 16, Секстон - 13, Сенсабо - 13, Поттер - 6, Джордж - 5, Юбэнкс - 2, Джузэнг - 2, Миллз, Кольер, Михайлюк
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Гримс - 24, Вашингтон - 16, Гэффорд - 14, Динвидди - 7, Лайвли - 6, Харди - 4, Маршалл - 3, Гортман - 2, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 27, Дюрант - 21, Джонс - 19, Аллен - 17, О'Нил - 11, Моррис - 8, Игодаро - 6, Данн - 2, Пламли - 2, Окоги, Ли, Бол
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 18, Грин - 13, Куминга - 12, Подзиемски - 12, Хилд - 11, Луни - 9, Уотерс III - 3, Андерсон - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Муди, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 42, Лиллард - 25, Лопес - 18, Грин - 13, Принс - 11, Портис - 9, Трент-мл. - 2, Джексон - 2, Райт - 2, Боучэмп, Роллинз, Умуде, Коннотон
Вашингтон Уизардс: Пул - 31, Брогдон - 29, Валанчюнас - 16, Кисперт - 16, Сарр - 7, Кулибали - 4, Джордж - 4, Багли III - 4, Каррингтон - 3, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
96 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Бисли - 19, Айви - 15, Сассер - 12, Мур - 11, Томпсон - 9, Рид - 7, Фонтеккио - 7, Стюарт - 6, Дюрен - 4, Харрис - 4, Холланд - 2, Каннингем, Хардуэй-младший
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Мартин - 19, Каунсил - 17, Убре - 14, Джордж - 11, Маккейн - 7, Ябуселе - 7, Драммонд - 4, Бона - 4, Мартин, Эдвардс, Гордон, Киньонес
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 107
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 32, Грин - 17, Мицич - 15, Ричардс - 12, Мартин - 12, Симпсон - 8, Смит - 5, Диабате - 3, Джеффрис, Карри, Салон, Гибсон
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Хантер - 18, Оконгву - 16, Рисашер - 14, Янг - 14, Бафкин - 9, Дэниэлс - 8, Капела - 4, Мэтьюз - 4, Родди, Нэнс, Крейчи

После 20 проведённых матчей лидером Восточной конференции является «Кливленд Кавальерс», а Западной — «Оклахома-Сити Тандер».

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