В возрасте 99 лет скончался легендарный баскетбольный тренер Карнесекка

Легендарный американский тренер Лу Карнесекка скончался в возрасте 99 лет. В январе 2025-го ему могло исполниться 100 лет.

Карнесекка тренировал с 1950 по 1992 год, в том числе четыре года руководил клубом «Нью-Йорк Нетс» в Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Остальные 38 из 42 лет своей карьеры он был главный тренером Университета Сент-Джонс. Под его руководством команда обладала статистикой из 526 побед и 200 поражений за 24 года, а 14 он провёл в роли ассистента.

В АБА Лу ушёл в 1970-м и провёл в «Нью-Йорк Нетс» три сезона. Карнесекка объявил о своём возвращении в Университет Сент-Джонс 27 марта 1973 года. Он заменил Фрэнка Мулзоффа, своего преемника, который ушёл в отставку. У Лу ещё было два года из пяти оставшихся по контракту с «Нетс», по которому он должен был получить около $ 200 тыс. в течение семи лет. Его зарплата в $ 22 тыс. в Сент-Джонсе означала, что он пошёл на снижение зарплаты ради возвращения в университетскую команду. Сам он объяснил: «Я добился успеха в профессиональном баскетболе и очень доволен этим. Но когда появилась возможность вернуться в Сент-Джонс, то я захотел возвратиться».