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«Он хорош». Легенда НБА Бёрд назвал суперзвезду, против которой хотел сыграть один на один

«Он хорош». Легенда НБА Бёрд назвал суперзвезду, против которой хотел сыграть один на один
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67-летний американский баскетболист, отыгравший всю профессиональную карьеру в клубе НБА «Бостон Селтикс», Ларри Бёрд высказался о навыках трёхкратного MVP Николы Йокича из команды «Денвер Наггетс» и заявил о желании сыграть с ним.

«Мне бы хотелось сыграть против Николы. Он хорош… За всю историю нашей игры было так много отличных центровых. Чёрт, он хорош! Я просто надеюсь, что он останется здоровым и сможет продолжать делать то, что делает, ведь за ним весело и интересно наблюдать — наверное, даже больше, чем за кем-либо в лиге… У него всё получается, и разве с ним не было бы интересно сыграть?» — приводит слова Бёрда издание Sports Illustrated.

Бёрд — олимпийский чемпион, чемпион Универсиады 1977 года, трёхкратный чемпион НБА, трижды признававшийся MVP сезона в НБА, 10 раз входил в символические сборные сезона.

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