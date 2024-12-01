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Гигантские кисти рук Бобана Марьяновича

Гигантские кисти рук Бобана Марьяновича
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224-сантиметровый центровой турецкого «Фенербахче» Бобан Марьянович поражает размерами своих кистей рук — 27,3 см.

Напомним, что Марьянович подписал контракт с турецким клубом в сентябре 2024 года и он рассчитан на один год. Кроме того, он включает в себя пункт, позволяющий обеим сторонам выйти из соглашения раньше времени.

В прошлом сезоне Бобан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Хьюстон Рокетс» и принял участие в 14 играх. В среднем за встречу Марьянович набирал 3,2 очка, делал 2,3 подбора, а также отдавал 0,4 передачи.

1 декабря, «Фенербахче» сыграет против турецкого «Мерсин БСБ» в рамках регулярного сезона Евролиги.

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