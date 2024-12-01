Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о подготовке к игре с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о подготовке своих подопечных к игре с УНИКСом в рамках Единой лиги ВТБ.

«У нас была пауза, и это было очень важно для нас. Большой объём работы был сделан на тренировках. После перерыва главное — вернуться в ритм. У нас впереди четыре выездные игры, и это будет непросто.

Но мы к нему готовы — нас хорошая ротация, длинная скамейка. И я надеюсь, что ребята хотят выиграть матчи на выезде. Первая встреча — с УНИКСом.

Они — очень сильная команда. На самом деле сыгранная. Все понимают, что это очень важный матч, но у нас есть свои козыри. Так что будем готовы показать хороший уровень и выиграть эту встречу», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.