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Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о подготовке к игре с УНИКСом

Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о подготовке к игре с УНИКСом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о подготовке своих подопечных к игре с УНИКСом в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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X
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«У нас была пауза, и это было очень важно для нас. Большой объём работы был сделан на тренировках. После перерыва главное — вернуться в ритм. У нас впереди четыре выездные игры, и это будет непросто.

Но мы к нему готовы — нас хорошая ротация, длинная скамейка. И я надеюсь, что ребята хотят выиграть матчи на выезде. Первая встреча — с УНИКСом.

Они — очень сильная команда. На самом деле сыгранная. Все понимают, что это очень важный матч, но у нас есть свои козыри. Так что будем готовы показать хороший уровень и выиграть эту встречу», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

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