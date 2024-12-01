Два экс-чемпиона НБА предложили свою идею ценой в $ 10 млн для улучшения Матча звёзд

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпионы лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт и Пол Пирс предложили идею по поводу улучшения уикенда Всех звёзд НБА, который пройдёт в феврале 2025 на стадионе «Чейз-центр» в Сан-Франциско.

«Знаете, что нам нужно добавить в уикенд на Матч звёзд? Нам нужно вкинуть… Лига должна выложить на стол $ 1 млн призовых для турнира «один на один». Кто хочет выйти и сыграть за $ 1 млн?» — сказал Гарнетт.

Пирс вмешался и добавил, что приз победителю должен составить $ 10 млн, чтобы обеспечить участие лучших игроков лиги. Гарнетт спросил своего бывшего товарища по команде, сколько игроков зарегистрируются, если приз будет таким большим. Член Зала славы ответил, что готов сам выбрать 30 лучших игроков из числа звёзд, которые зарегистрируются.