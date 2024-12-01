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Инсайдер предложил вариант обмена Расселла для «Лейкерс»

Инсайдер предложил вариант обмена Расселла для «Лейкерс»
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Авторитетный журналист и инсайдер Джейк Фишер предложил клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» обменять 28-летнего защитника Д'Анджело Расселла на звезду «Мемфис Гриззлиз» Маркуса Смарта.

«Я постоянно слышу об их желании подписать центрового. Мы много говорили о „Лейкерс“ в межсезонье и о формировании рынка центровых, с которым по-прежнему связано имя Йонаса Валанчюнаса. Но Маркус Смарт — это тот, кто теоретически мог бы вписаться в обменный пакет типа Д’Анджело Расселла и Джейлен Худ-Скифино» — приводит слова Фишера издание Sports Illustrated.

После 19 матчей «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции.

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