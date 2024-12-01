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Баскетболисты ЦСКА победили «Самару» в Единой лиге, уступая в счёте по ходу матча

Баскетболисты ЦСКА победили «Самару» в Единой лиге, уступая в счёте по ходу матча
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный московский ЦСКА принимал БК «Самара». Игра закончилась победой хозяев со счётом 97:77 (25:15, 18:26, 20:19, 34:17). Примечательно, что в середине второй четверти ЦСКА уступали с разницей в восемь очков (33:41).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 77
Самара
Самарская область
ЦСКА: Тримбл - 26, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 14, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Джекири - 5, Курбанов - 5, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич, Абдулбасиров
Самара: Попов - 20, Адамс - 17, Гудумак - 12, Карданахишвили - 9, Пынько - 7, Далтон - 6, Сопин - 3, Голдырев - 3, Брукс, Амосов

Самым результативным в составе «Самары» стал разыгрывающий Илья Попов. На его счету 20 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. В составе ЦСКА чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 26 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Матч состоится 7 декабря. «Самара» в следующем туре примет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт 5 декабря.

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