Баскетболисты ЦСКА победили «Самару» в Единой лиге, уступая в счёте по ходу матча

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный московский ЦСКА принимал БК «Самара». Игра закончилась победой хозяев со счётом 97:77 (25:15, 18:26, 20:19, 34:17). Примечательно, что в середине второй четверти ЦСКА уступали с разницей в восемь очков (33:41).
Самым результативным в составе «Самары» стал разыгрывающий Илья Попов. На его счету 20 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. В составе ЦСКА чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 26 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Матч состоится 7 декабря. «Самара» в следующем туре примет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт 5 декабря.