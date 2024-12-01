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Стефен Карри — о своих частых травмах: меня это не волнует

Стефен Карри — о своих частых травмах: меня это не волнует
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36-летний звёздный американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, Стефен Карри прокомментировал свои частые травмы.

«Это может стать надоедливой вещью, если вы не позаботитесь о своём здоровье…. Меня это не волнует, но чем дольше идёт карьера, тем больше разных повреждений всплывает», — приводит слова Карри Clutch Points.

После 19 проведённых игр в сезоне-2024/2025 команда Стефена Карри «Голден Стэйт Уорриорз» занимает четвёртое место в Западной конференции. На счету «воинов» 12 побед и семь поражений. Также «Голден Стэйт» обладает серией из четырёх поражений.

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