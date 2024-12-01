Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Самарой»

Главный тренер московской баскетбольной команды ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после победы своих подопечных над БК «Самара» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Снова хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня сюда, потратил свое время, посмотрел баскетбол и поддержал команду. Мы показываем нестабильную игру, не демонстрируем ожидаемого уровня баскетбола во встречах с командами, которые выходят сражаться с нами без давления. Тем не менее, победа есть победа. Мы держим в уме следующий матч с «Зенитом», в котором соперник не будет прощать нам подобные ошибки», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, что сегодня, 1 декабря в Москве на площадке «Мегаспорт» ЦСКА победил «Самару» со счётом 97:77 (25:15, 18:26, 20:19, 34:17).