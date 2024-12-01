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Главный тренер «Самары» Анзулович прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Самары» Анзулович прокомментировал поражение от ЦСКА
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Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович дал комментарий после поражения своей команды в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 77
Самара
Самарская область
ЦСКА: Тримбл - 26, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 14, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Джекири - 5, Курбанов - 5, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич, Абдулбасиров
Самара: Попов - 20, Адамс - 17, Гудумак - 12, Карданахишвили - 9, Пынько - 7, Далтон - 6, Сопин - 3, Голдырев - 3, Брукс, Амосов

«Поздравляю ЦСКА с победой! Мы хотели контролировать игру и работали над этим на протяжении трёх четвертей, хотели показывать качество и желание. Знаем, насколько хорош ЦСКА, и понимаем: сколько уважения к нам проявит соперник, такой матч и получится. На протяжении трёх четвертей играли так, что нам было всё равно, какая команда нам бы противостояла сегодня — ЦСКА, лидер Евролиги, чемпион НБА. Но пропустить 34 очка в последней четверти — это очень много. Это индивидуальная и командная ответственность, нельзя так заканчивать, оставляя настолько много вопросов. В общем, за три четверти можно сказать — молодцы, за последнюю — будем работать и разбираться», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Самара» проиграла ЦСКА со счётом 77:97.

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