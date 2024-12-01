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«Локомотив-Кубань» на выезде победил УНИКС в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» на выезде победил УНИКС в Единой лиге
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В Казани на стадионе «Баскет Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный УНИКС принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра закончилась уверенной победой гостей со счётом 87:75 (12:18, 37:22, 12:22, 26:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 13, Тэйлор - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Рейнольдс - 4, Лабери - 4, Торопов - 4, Комолов - 2, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 20, Елатонцев - 15, Миллер - 14, Джонсон - 14, Темиров - 8, Узинский - 5, Емченко - 4, Андерсон - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Квитковских, Ищенко

Самым результативным в составе УНИКСа стал разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 20 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи. В составе «Локомотива-Кубань» отличился атакующий защитник Антониус Кливленд. В его активе 26 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с казахстанским БК «Астана». Матч состоится 4 декабря. «Локомотив-Кубань» в следующем туре на выезде сыграет с БК «Самара». Встреча пройдёт 5 декабря.

После этой победы «Локомотив-Кубань» сохранил третью строчку в турнирной таблице, имея после 16 туров 13 побед и три поражения, в то время как УНИКС остался на четвёртом месте с 11 победами и пятью поражениями. Лидером лиги по-прежнему остаётся московский ЦСКА (15 побед, одно поражение).

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