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Результаты игрового дня Единой лиги 1 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 1 декабря, турнирная таблица
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В воскресенье, 1 декабря состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 1 декабря:

ЦСКА – «Самара» — 97:77;

УНИКС – «Локомотив-Кубань» — 75:87;

«Парма» – «Уралмаш» — 88:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 77
Самара
Самарская область
ЦСКА: Тримбл - 26, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 14, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Джекири - 5, Курбанов - 5, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич, Абдулбасиров
Самара: Попов - 20, Адамс - 17, Гудумак - 12, Карданахишвили - 9, Пынько - 7, Далтон - 6, Сопин - 3, Голдырев - 3, Брукс, Амосов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 13, Тэйлор - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Рейнольдс - 4, Лабери - 4, Торопов - 4, Комолов - 2, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 20, Елатонцев - 15, Миллер - 14, Джонсон - 14, Темиров - 8, Узинский - 5, Емченко - 4, Андерсон - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Квитковских, Ищенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
88 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Парма: Нэвелс - 24, Якушин - 19, Захаров - 16, Хэмм - 14, Шашков - 10, Ильницкий - 3, Чебуркин - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Уралмаш: Мартин - 36, Уиттакер - 19, Нэльсон - 12, Зайцев - 7, Белянков - 5, Глазунов - 3, Балашов - 2, Ивлев - 1, Акрамов, Писклов, Новиков, Михеев

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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