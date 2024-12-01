Результаты игрового дня Единой лиги 1 декабря, турнирная таблица

В воскресенье, 1 декабря состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 1 декабря:
ЦСКА – «Самара» — 97:77;
УНИКС – «Локомотив-Кубань» — 75:87;
«Парма» – «Уралмаш» — 88:85.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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