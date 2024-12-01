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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу своего клуба в Казани

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу своего клуба в Казани
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом со счётом 87:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 13, Тэйлор - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Рейнольдс - 4, Лабери - 4, Торопов - 4, Комолов - 2, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 20, Елатонцев - 15, Миллер - 14, Джонсон - 14, Темиров - 8, Узинский - 5, Емченко - 4, Андерсон - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Квитковских, Ищенко

«Рад, что мы выиграли. Отыграли в командный баскетбол, показали характер. После первой половины вышли не очень, в конце четвёртой четверти показали, как хорошо мы играем в защите, и оторвались в счёте.

Был контактный баскетбол сегодня, УНИКС всегда в контакт играет, это такая команда, которая всегда защищается плотно, и мы тоже демонстрируем контактную игру. Но прежде всего именно командный баскетбол нам принёс результат», – передаёт слова Темирова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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