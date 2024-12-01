Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу своего клуба в Казани

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом со счётом 87:75.

«Рад, что мы выиграли. Отыграли в командный баскетбол, показали характер. После первой половины вышли не очень, в конце четвёртой четверти показали, как хорошо мы играем в защите, и оторвались в счёте.

Был контактный баскетбол сегодня, УНИКС всегда в контакт играет, это такая команда, которая всегда защищается плотно, и мы тоже демонстрируем контактную игру. Но прежде всего именно командный баскетбол нам принёс результат», – передаёт слова Темирова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.