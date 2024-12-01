Перасович объяснил поражения УНИКСа в играх с лидерами разницей в уровне состава

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 75:87.

«Поздравляем «Локомотив», сегодня они были лучше. Мы неплохо начали в защите, но во второй четверти мы сделали несколько замен и просели, сбились и в нападении, и в защите. «Локомотиву» удалось создать преимущество. В третьей четверти вернулись в игру, но в концовке встречи повторился сценарий нашего спада. Соперники набирали лёгкие очки, ушли в отрыв, и игра была сломана.

Почему проиграли всем командам из верхней части таблицы? У этих команд лучше состав. Мы пытались, делаем всё, что в наших силах. Но пока не можем переломить ход матчей с лидерами. У них есть разница в уровне состава. Реализация – это качество соперника, нам достичь такого не удаётся. У «Локомотива» получалось многое, особенно часто они выигрывали важные единоборства. Хорошо стартовали, но мне необходимо делать замены, потому что игроки устают. И когда я делаю эти замены – команда проседает. В концовке нас ещё к тому же подвели нервы», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.