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Перасович объяснил поражения УНИКСа в играх с лидерами разницей в уровне состава

Перасович объяснил поражения УНИКСа в играх с лидерами разницей в уровне состава
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 75:87.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 13, Тэйлор - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Рейнольдс - 4, Лабери - 4, Торопов - 4, Комолов - 2, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 20, Елатонцев - 15, Миллер - 14, Джонсон - 14, Темиров - 8, Узинский - 5, Емченко - 4, Андерсон - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Квитковских, Ищенко

«Поздравляем «Локомотив», сегодня они были лучше. Мы неплохо начали в защите, но во второй четверти мы сделали несколько замен и просели, сбились и в нападении, и в защите. «Локомотиву» удалось создать преимущество. В третьей четверти вернулись в игру, но в концовке встречи повторился сценарий нашего спада. Соперники набирали лёгкие очки, ушли в отрыв, и игра была сломана.

Почему проиграли всем командам из верхней части таблицы? У этих команд лучше состав. Мы пытались, делаем всё, что в наших силах. Но пока не можем переломить ход матчей с лидерами. У них есть разница в уровне состава. Реализация – это качество соперника, нам достичь такого не удаётся. У «Локомотива» получалось многое, особенно часто они выигрывали важные единоборства. Хорошо стартовали, но мне необходимо делать замены, потому что игроки устают. И когда я делаю эти замены – команда проседает. В концовке нас ещё к тому же подвели нервы», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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