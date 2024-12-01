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«Парма» победила «Уралмаш» с минимальным отрывом и прервала серию из четырёх поражений

«Парма» победила «Уралмаш» с минимальным отрывом и прервала серию из четырёх поражений
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Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной «Пармой» и екатеринбургским «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 88:85 (19:18, 28:30, 20:16, 24:18) в пользу пермяков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
88 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Парма: Нэвелс - 24, Якушин - 19, Захаров - 16, Хэмм - 14, Шашков - 10, Ильницкий - 3, Чебуркин - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Уралмаш: Мартин - 36, Уиттакер - 19, Нэльсон - 12, Зайцев - 7, Белянков - 5, Глазунов - 3, Балашов - 2, Ивлев - 1, Акрамов, Писклов, Новиков, Михеев

Наиболее результативным игроком в составе «Пармы» стал американский атакующий защитник Гарретт Нэвэлс. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал четыре подбора, а также отдал четыре результативные передачи.

Самым результативным игроком «Уралмаша» стал американский разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. Он набрал 36 очков, сделал четыре подбора, отдал семь результативных передач, а также сделал два блок-шота и три перехвата.

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