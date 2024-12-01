«Парма» победила «Уралмаш» с минимальным отрывом и прервала серию из четырёх поражений

Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной «Пармой» и екатеринбургским «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 88:85 (19:18, 28:30, 20:16, 24:18) в пользу пермяков.

Наиболее результативным игроком в составе «Пармы» стал американский атакующий защитник Гарретт Нэвэлс. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал четыре подбора, а также отдал четыре результативные передачи.

Самым результативным игроком «Уралмаша» стал американский разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. Он набрал 36 очков, сделал четыре подбора, отдал семь результативных передач, а также сделал два блок-шота и три перехвата.