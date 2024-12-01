Ведищев — о матче «Локо» — УНИКС: в Казани не бывает просто. Счастливы, что победили

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своего клуба в Казани. Сегодня, 1 декабря, «Локо» одержал верх в матче с УНИКСом со счётом 87:75.

«Мы счастливы, что выиграли сегодня. Это была очень сложная игра, В Казани и не бывает просто. УНИКС – очень опытная и сыгранная команда, мы сохранили свой ростер, знали, что матч будет тяжёлый, и готовились к этому. Была пауза, и мы с пользой провели это время. Удаление Акун-Пёрселла? Мы знали, кто у них защищается, кто не любит играть контакты, кто больше фолит. Конечно, использовали эти опции в своей стратегии на игру.

Кливленд и Миллер – наши лидеры, и они включились, когда было сложное время у нас, показали свой уровень. Желание реванша за прошлый сезон? Каждый сезон – это новая история, в прошлом была одна серия, в этом будет другая. Сейчас идёт вообще другой турнир, матчи регулярного чемпионата. Главная мотивация для нас другая – играть с командами из первой четвёрки.

Это всегда вызов. Главное, что мы хотели выиграть у команды из топ-4, в таких играх бывают качели. Начало матча было слабым, начало третьей четверти и всю третью четверть искали свою игру, но в концовке выиграли. Четвёртая четверть всегда определяет», — передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.