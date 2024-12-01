Форвард УНИКСа выделил игру Кливленда и Миллера в матче с «Локомотивом-Кубань»

Форвард УНИКСа Сергей Торопов прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 75:87.

«Проиграли игру. Не хватило концентрации во второй и четвёртой четверти. Постоянно у нас так в этом сезоне – одна четверть хорошо идёт, а потом провал. Героически выползаем — и опять провал. Сегодня повторение этой ситуации. Не справились один в один с Кливлендом и Миллером, они показали лидерские качества и стали решающим фактором в этой игре, набрали нужные очки. Хорошие игроки, которые хорошо умеют играть индивидуально, один в один. Мы же не нашли в себе силы, чтобы вернуться в матч.

Играли в четвёртой четверти смену, они удачно пользовались разменом, маленькие против больших, набирали очки второго шанса. Мы играем дома, и каждый игрок в команде понимает, что дома так играть непозволительно. Идём на четвёртом месте, из топ-3 до сих пор никого не обыграли. Дома перед своими болельщиками особенно хочется хорошо себя показать. В третьей четверти Маркос Найт реализовывал хорошие броски, здорово что показали характер, но в четвёртой четверти опять чего-то не хватило. Где-то в защите, в нападении сбились на индивидуальные действия. И «Локомотив» хорошо действовал в защите.

Во время паузы постарались перезагрузить голову, чуть-чуть отдохнуть несколько дней. Потом тренировали новые комбинации, моменты в защите. Что-то сработало, что-то нет. Тренировочный процесс особенно не отличался, что-то получилось, что-то нет.

Вопрос к тренеру, как он видит мой статус. По всей моей карьере в лиге ВТБ – я всегда был ролевым игроком, что-то делаю хорошо, где-то не хватает физики, пытаюсь компенсировать скоростью. Где-то тренер знает, как это использовать, сегодня дали шанс выйти в стартовой пятёрке. Я ролевой игрок, который старается помочь команде, чем может», – передаёт слова Торопова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.