Губернатор Самарской области пообещал решить финансовые проблемы «Самары»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил матч между «Самарой» и ЦСКА (97:77), а также поделился мнением о нём. Кроме того, Федорищев заявил, что правительство Самарской области поможет клубу решить финансовые проблемы.

«Сегодня с супругой болели за нашу баскетбольную команду «Самара» в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Отличная игра, равная борьба с титулованным соперником, но в концовке не хватило сил. Уступили со счётом 77:97. После матча встретился с командой и тренерским штабом.

С учётом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК «Самара». Ряд спонсоров по разным причинам принял решение прекратить поддержку команды. Но правительство региона будет и дальше поддерживать клуб. Найдём ему новых, по-настоящему надёжных партнёров.

«Самара» будет финансово устойчивой. Все текущие проблемы, которые накопились с прошлого года, решим. Команде нужно только играть, побеждать и радовать своих болельщиков», — написал Федорищев в телеграм-канале.