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Губернатор Самарской области пообещал решить финансовые проблемы «Самары»

Губернатор Самарской области пообещал решить финансовые проблемы «Самары»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил матч между «Самарой» и ЦСКА (97:77), а также поделился мнением о нём. Кроме того, Федорищев заявил, что правительство Самарской области поможет клубу решить финансовые проблемы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 77
Самара
Самарская область
ЦСКА: Тримбл - 26, Аврамович - 15, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 14, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Джекири - 5, Курбанов - 5, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич, Абдулбасиров
Самара: Попов - 20, Адамс - 17, Гудумак - 12, Карданахишвили - 9, Пынько - 7, Далтон - 6, Сопин - 3, Голдырев - 3, Брукс, Амосов

«Сегодня с супругой болели за нашу баскетбольную команду «Самара» в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Отличная игра, равная борьба с титулованным соперником, но в концовке не хватило сил. Уступили со счётом 77:97. После матча встретился с командой и тренерским штабом.

С учётом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК «Самара». Ряд спонсоров по разным причинам принял решение прекратить поддержку команды. Но правительство региона будет и дальше поддерживать клуб. Найдём ему новых, по-настоящему надёжных партнёров.

«Самара» будет финансово устойчивой. Все текущие проблемы, которые накопились с прошлого года, решим. Команде нужно только играть, побеждать и радовать своих болельщиков», — написал Федорищев в телеграм-канале.

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