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«Вашингтон Уизардс» не одержал ни одной победы в ноябре, проиграв более 10 матчей подряд

«Вашингтон Уизардс» не одержал ни одной победы в ноябре, проиграв более 10 матчей подряд
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Клуб «Вашингтон Уизардс» в минувшем месяце провёл 13 встреч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и не победил ни в одной из них. На это обратил внимание фанатский аккаунт nba на платформе Reddit.

В последний раз «Уизардс» побеждали в игре с «Атлантой Хоукс», которая состоялась 31 октября. Тогда встреча завершилась со счётом 133:120.

Сегодня, 1 декабря, вашингтонский клуб провёл матч с «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу представителей Милуоки. Наиболее результативным игроком в составе «Уизардс» стал атакующий защитник Джордан Пул, который набрал в ходе встречи 31 очко.

«Вашингтон Уизардс» на данный момент занимает 30-е место в Западной конференции.

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