Дюрант: Дрэймонд Грин представляет собой крутой микс из агрессии, нервозности и интеллекта

Тяжёлый форвард и лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о стиле игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Когда Дрэймонд в хорошей форме, это крутое сочетание крайней агрессии, напряжённости и в то же время его невероятного интеллекта на площадке. И я думаю, он нашёл это равновесие. Мне кажется, у него всегда было [это равновесие], но чаша весов время от времени немного колебалась. Дрэймонд нашёл это равновесие с возрастом, с накопленным опытом в лиге и в жизни вообще. Уже с начала сезона видно, что он показывает лучший баскетбол», — приводит слова Дюранта портал The Sports Rush.