Перкинс: Адетокунбо играет на совершенно ином уровне. Он доминирует и унижает соперников

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс высказался в адрес тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо.

«Яннис Адетокунбо в последнее время играет на совершенно ином уровне. Он просто доминирует и унижает всех, кто выходит против него. Мне всё равно, даже если это [происходит] в матче с «Вашингтон Уизардс». 42 [очка] + 11 [передач] +12 [подборов] – это нереально», — написал на своей странице в социальных сетях Перкинс.

Напомним, сегодня, 1 декабря, состоялся матч между «Милуоки Бакс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 124:114 в пользу «Бакс».