Гомельский: все игроки «Самары» сыграли в матче с ЦСКА за пределами своих возможностей

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между ЦСКА и «Самарой». Игра завершилась со счётом 97:77 в пользу армейцев.

«Это была не очень лёгкая победа, доставшаяся в борьбе, потому что «Самара» здорово сыграла. Всего в заявке на игру у самарской команды было 10 баскетболистов. Все 10 вышли на поле. Практически все сыграли за пределами своих возможностей. Лучшая игра, которую я видел у Ильи Попова. Этот центровой ЦСКА просто измордовал в трёхсекундной зоне. И забил всё с высочайшим процентом.

Очень неплохо действует [Брендан] Адамс. Меня несколько заинтересовало почему так мало игрового времени получил [Нисьер] Брукс. Но тренеру виднее. А у ЦСКА после уверенной первой четверти две провальные. Вторая целиком и третья, в которой ЦСКА зацепился только в концовке.

Да, опять блестяще действует Тримбл. Очень хорошую поддержку ему оказали Аврамович, Жан-Шарль, М'Бай. Но я должен сказать, что честно один Попов переиграл обоих армейских центровых. И это было главное действие на площадке. Сил не хватило на четвёртую четверть гостям.

Армейцы приступили к очень бережному владению мячом и очень тщательному розыгрышу. Своих снайперов и Тримбла, и Аврамович выводили на трёхочковые броски, которые проводились, исполнялись без сопротивления. Команде есть куда прибавить», — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.