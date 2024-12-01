Ларри Бёрд: нынешний Матч звёзд — шутка. Раньше мы соревновались, играли в баскетбол

67-летний американский баскетболист, отыгравший всю профессиональную карьеру за «Бостон Селтикс», Ларри Бёрд резко высказался о Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова передал бывший репортёр «Селтикс» Боб Райан.

«Я спросил его: «Как ты относишься к нынешнему Матчу звёзд?» Он ответил: «Я хотел победить». Он продолжил: «Ни у кого не было стремления травмировать кого-то, никто не сходил с ума, не делал глупостей. Но ты играл в баскетбол и стремился к победе. Мы от этого ушли. Я возмущён. В прошлом году меня пригласили на Матч звёзд, и это была просто шутка», — приводит слова Бёрда портал Fadeaway World.

Напомним, следующий Матч звёзд НБА состоится 16 февраля 2025 года.