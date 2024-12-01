Стив Керр: мне нравилось тренировать Дюранта. Хотел бы, чтобы он остался в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями об уходе из команды тяжёлого форварда Кевина Дюранта.

«Мне очень нравилось тренировать Кевина. Он был потрясающим и дважды подряд стал MVP финалов НБА. Я думаю, в конце стало ясно, что он готов двигаться дальше и принять новый вызов. И мы, конечно, это поддержали. Рады за него и его успехи. Мы бы очень хотели сохранить его навсегда, но этого не произошло», — приводит слова Керра портал The Sports Rush.

Напомним, Дюрант выступал в составе «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год. Именно с калифорнийским клубом ему удалось завоевать два чемпионских титула в НБА.