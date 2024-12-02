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Леброн: «Лейкерс» сейчас нужно опираться друг на друга, поскольку нас ждёт тяжёлое турне

Леброн: «Лейкерс» сейчас нужно опираться друг на друга, поскольку нас ждёт тяжёлое турне
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, что надо делать его товарищам по команде, чтобы преодолеть тяжесть предстоящего выездного турне.

«Нужно опираться друг на друга. Если у вас нет сил, нет энергии, обопритесь на человека рядом с вами. Так что это будет тяжёлое турне: сначала Юта, затем два матча подряд в Миннесоте, Майами и последний матч турне — в Атланте. Так что мы должны быть готовы», — приводит слова Джеймса портал Lakers Nation.

Напомним, следующий матч «озёрники» проведут сегодня, 2 декабря. Им предстоит сыграть с «Ютой Джаз» в Солт-Лейк-Сити. Игра начнётся в 4:00 по московскому времени.

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