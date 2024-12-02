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«Нарушил всё». Комик жёстко раскритиковал Бронни Джеймса из-за контракта в НБА

«Нарушил всё». Комик жёстко раскритиковал Бронни Джеймса из-за контракта в НБА
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Известный североамериканский телеведущий и комик Билл Мар высказался поводу пребывания в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) атакующего защитника и новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Бронни Джеймс — тот, кто нарушил всё. Я смотрю на этот мир, где вокруг только привилегированные дети и наследники трастовых фондов. И вот среди них — Бронни Джеймс, который разрушил эту иллюзию.

Ведь спорт всегда был тем последним местом, где можно было верить, что успех достигается только благодаря таланту и упорству, а не связям или фамилии. Но теперь даже спорт этим больше не отличается», — сказал Мар во время подкаста Club Random Podcast.

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