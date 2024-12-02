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Кливленд —ё Бостон, результат матча 2 декабря 2024, счет 115:111, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Бостон» прервал семиматчевую победную серию, проиграв «Кливленду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 115:111.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Гарлэнд - 22, Леверт - 13, Ньянг - 13, Мобли - 9, Аллен - 8, Джером - 6, Окоро - 6, Меррилл - 3, Портер, Томпсон, Тайсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Притчард - 24, Порзингис - 21, Хозер - 13, Петерсон - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета

В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка. За «Кливленд» лучшую результативность показал Донован Митчелл, который набрал 35 очков.

Таким образом, «Бостон» прервал семиматчевую победную серию. В следующем матче регулярного чемпионата «Кливленд» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Бостон» сыграет с «Майами Хит».

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