«Бостон» прервал семиматчевую победную серию, проиграв «Кливленду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 115:111.

В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка. За «Кливленд» лучшую результативность показал Донован Митчелл, который набрал 35 очков.

Таким образом, «Бостон» прервал семиматчевую победную серию. В следующем матче регулярного чемпионата «Кливленд» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Бостон» сыграет с «Майами Хит».

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