Знаменитый музыкальный продюсер провёл параллель между Принсом и суперзвездой НБА

Легендарный R&B-продюсер Джимми Джем отметил легендарного музыканта Принса, вспомнив, как он играл в баскетбол. Кроме того, Джем провёл параллели между Принсом и разыгрывающим и лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Принс был потрясающим баскетболистом, это правда. Я познакомился с ним ещё в средней школе, и он уже тогда показывал невероятную игру. Он напоминал Стефа Карри — мог забросить мяч из любой точки площадки, а его дриблинг был на высшем уровне. Управляться с мячом у него получалось просто великолепно. Отобрать у него мяч было практически невозможно — он легко обводил тебя, заставляя выглядеть неловко, если ты пытался перехватить его. Он спокойно обходил защитника, останавливался и бросал мяч в кольцо ещё до того, как кто-то успевал его заблокировать.

Принс был не только отличным спортсменом, но и очень умным игроком. Он прекрасно понимал, как обыграть соперника. Если ты защищал одну сторону, он мгновенно это замечал и обманывал тебя финтом, чтобы пройти дальше. Я до сих пор помню студию Sunset Sound в Лос-Анджелесе, где была баскетбольная корзина. Принс часто играл там в HORSE (игра на точность бросков. — Прим. «Чемпионата») с кем угодно, кто хотел попробовать свои силы. Это не был полноценный корт — просто кольцо посреди студийного пространства, но этого ему хватало, чтобы показать свой талант», — сказал Джем в эфире на ESPN.

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: