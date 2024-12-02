Журналист опубликовал прогноз на драфт НБА — 2025, поставив Дёмина на четвёртую позицию

Североамериканский журналист и автор YouTube-каналов SROS и SixringsofsteeI Мэттью Гайст в своей социальной сети обнародовал прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

На первом месте в рейтинге Гайста находится Купер Флэгг из Дьюкского университета, а на втором — Дилан Харпер из Ратгерского университета. За Харпером следует Эйс Бэйли, также представляющий Ратгерс. Отметим, что на четвёртой позиции расположился российский защитник Егор Дёмин из университета Бригама Янга (BYU).

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