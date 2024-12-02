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Журналист опубликовал прогноз на драфт НБА — 2025, поставив Дёмина на четвёртую позицию

Журналист опубликовал прогноз на драфт НБА — 2025, поставив Дёмина на четвёртую позицию
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Североамериканский журналист и автор YouTube-каналов SROS и SixringsofsteeI Мэттью Гайст в своей социальной сети обнародовал прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

На первом месте в рейтинге Гайста находится Купер Флэгг из Дьюкского университета, а на втором — Дилан Харпер из Ратгерского университета. За Харпером следует Эйс Бэйли, также представляющий Ратгерс. Отметим, что на четвёртой позиции расположился российский защитник Егор Дёмин из университета Бригама Янга (BYU).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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