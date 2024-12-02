Бадди Хилд вышел на 17-е место в истории НБА по трёхочковым попаданиям

Вчера, 1 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 113:105 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд во время матча обошёл члена Зала славы баскетбола Джейсона Кидда (1988) и занял 17-е место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков — 1989.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: