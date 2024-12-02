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Бадди Хилд вышел на 17-е место в истории НБА по трёхочковым попаданиям

Бадди Хилд вышел на 17-е место в истории НБА по трёхочковым попаданиям
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Вчера, 1 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 113:105 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 27, Дюрант - 21, Джонс - 19, Аллен - 17, О'Нил - 11, Моррис - 8, Игодаро - 6, Данн - 2, Пламли - 2, Окоги, Ли, Бол
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 18, Грин - 13, Куминга - 12, Подзиемски - 12, Хилд - 11, Луни - 9, Уотерс III - 3, Андерсон - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Муди, Спенсер

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд во время матча обошёл члена Зала славы баскетбола Джейсона Кидда (1988) и занял 17-е место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков — 1989.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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